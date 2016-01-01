الوافد الجديد خلوطة يقود الماط للفوز على أولمبيك آسفي وديا
أخبارنا المغربية - تطوان
سجل الوافد الجديد عبد العزيز خلوطة ثنائية ، قادت فريق المغرب التطواني، للفوز على فريق أولمبيك آسفي بهدفين لواحد في المباراة الإعدادية التي جمعتهما مساء أمس الخميس 27 يوليوز الجاري بملعب مدرسة نادي برشلونة بمدينة الدار البيضاء.
و تعتبر مباراة أولمبيك آسفي هي الأولى التي يخوضها الفريق التطواني في إطار تربصه الإعدادي المغلق بمدينة الدار البيضاء.
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