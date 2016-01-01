الرئيسية | رياضة | كورة مغربية | الوافد الجديد خلوطة يقود الماط للفوز على أولمبيك آسفي وديا

الوافد الجديد خلوطة يقود الماط للفوز على أولمبيك آسفي وديا

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
الوافد الجديد خلوطة يقود الماط للفوز على أولمبيك آسفي وديا

أخبارنا المغربية - تطوان

سجل الوافد الجديد عبد العزيز خلوطة ثنائية ، قادت فريق المغرب التطواني، للفوز على فريق أولمبيك آسفي بهدفين لواحد في المباراة الإعدادية التي جمعتهما مساء أمس الخميس 27 يوليوز الجاري بملعب مدرسة نادي برشلونة بمدينة الدار البيضاء.

و تعتبر مباراة أولمبيك آسفي هي الأولى التي يخوضها الفريق التطواني في إطار تربصه الإعدادي المغلق بمدينة الدار البيضاء.

 

مجموع المشاهدات: 208 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (0 تعليق)

المجموع: | عرض:

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

أرشيف الرياضة

  1. مراكش : وفاة شخص بساحة جامع الفنا بسبب لدغة أفعى (5.00)

  2. رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)

  3. هذه آخر مستجدات إستقالة الإتحادي "طارق القباج" من المجلس الجماعي لأكادير (5.00)

  4. فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)

  5. الشيخ شمس الدين يقصف من يحتفل بعيد الحب 2016 (5.00)