الوافد الجديد خلوطة يقود الماط للفوز على أولمبيك آسفي وديا

أخبارنا المغربية - تطوان

سجل الوافد الجديد عبد العزيز خلوطة ثنائية ، قادت فريق المغرب التطواني، للفوز على فريق أولمبيك آسفي بهدفين لواحد في المباراة الإعدادية التي جمعتهما مساء أمس الخميس 27 يوليوز الجاري بملعب مدرسة نادي برشلونة بمدينة الدار البيضاء.

و تعتبر مباراة أولمبيك آسفي هي الأولى التي يخوضها الفريق التطواني في إطار تربصه الإعدادي المغلق بمدينة الدار البيضاء.