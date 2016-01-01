البطولة العربية : ثلاث فرق تتأهل إلى دور النصف في انتظار المؤهل الرابع اليوم

افتكت ثلاثة أندية بطاقات عبورها إلى نصف نهائي البطولة العربية لأندية كرة القدم المتواصلة حاليا بمصر وذلك قبل إجراء المجموعتين الثانية والثالثة للجولة الأخيرة من دور المجموعات اليوم السبت وغدا.

وكان الترجي التونسي أول من تأهل إلى المربع الذهبي عن المجموعة الثالثة بعد فوزه بمقابلتيه الأولتين, ليحذو حذوه الفيصلي الأردني صاحب العلامة الكاملة في المجموعة الأولى بنيله لتسع نقاط من ثلاث مقابلات, فيما ضمن الأهلي المصري مشاركته في المربع الذهبي كأفضل فريق احتل المركز الثاني في المجموعات عقب فوزه المهم مساء أمس الجمعة على نصر حسين داي الجزائري بهدفين مقابل هدف واحد.

ورفع الأهلي رصيده إلى 6 نقاط وهي النقاط التي كفلت له احتلال المركز الثاني دون النظر إلى بقية نتائج المباريات.

وينحصر التنافس على التذكرة الرابعة والأخيرة بين فريقي العهد اللبناني والفتح الرباطي المغربي, اللذين يتصدران المجموعة الثانية بأربع نقاط لكل منهما, حيث ستكون مباراتها مساء اليوم حاسمة, لكن الأفضلية هي في صالح فريق الفتح الذي يحتاج إلى التعادل للتأهل بفارق الأهداف.