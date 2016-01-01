بودريقة يحتضن فريق سريع واد زم و يدعمه بهذا المبلغ

أخبارنا المغربية : مروان بنصالح

وقع مسؤولو فريق سريع واد زم ، اليوم السبت باحد فنادق الدارالبيضاء ، عقد احتضان شركة " هولدينغ بودريقة" للعقار التابعة لمحمد بودريقة ، للفريق الصاعد حديثا للبطولة الاحترافية .

و كشفت مصادر اعلامية أن شركة بودريقة ستصبح مستشهرا رسميا للفريق مقابل مبلغ مليار سنتيم.

وكان الرئيس السابق لفريق الرجاء البيضاوي قد نشر تدوينة على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" أعلن فيها توقيعه عقد احتضان مع فريق سريع واد زم.