الفتح الرباطي يتأهل إلى نصف نهائي البطولة العربية

أخبارنا المغربية - مروان بنصالح

تأهل فريق الفتح الرباطي إلى نصف نهائي البطولة العربية، بعد تعادله اليوم السبت بالاسكندرية مع العهد اللبناني 1-1، في الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الثانية.

وتقدم سعد ايت الخرصة بهدف للفتح من ضربة رأسية في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، لكنه ارتكب خطأ أسفر عن ركلة جزاء نفذها محمد حيدر بنجاح، ليدرك التعادل للفريق اللبناني في الدقيقة 53.

و احتفظ الفريق الرباطي بصدارة مجموعته برصيد 5 نقاط، بفارق الأهداف عن العهد صاحب المركز الثاني الذي اقصي من المسابقة رفقة الزمالك المصري والنصر السعودي.

و تأهلت فرق الفيصلي الاردني و الترجي التونسي و الفتح الرباطي بشكل مباشر إلى نصف النهائي ، إضافة إلى الأهلي المصري صاحب أفضل مركز ثان ، في انتظار اجراء قرعة الدور ما قبل النهائي لاحقا.