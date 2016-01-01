جيبور يعود للوداد البيضاوي
أخبارنا المغربية: متابعة
أعلن فريق النصر السعودي لكرة القدم نيته في تسريح لاعبه الليبيري وليام جيبور، لفائدة فريق الوداد الرياضي، بعدما عجز اللاعب ذاته عن إقناع الإدارة التقنية للفريق السعودي بمؤهلاته الفنية.
وأبدى النصر رغبته في إعارة جيبور إلى الوداد، خلال “الميركاتو الشتوي” المقبل، حيث فتحت إدارة الفريق السعودي مفاوضات مع وكيل أعمال اللاعب الليبيري، وأكدت أنها لا تمانع في عودة جيبور إلى الوداد، خلال المرحلة المقبلة، وفق ما وردته يومية "الأخبار" في عددها الصادر الجمعة.
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