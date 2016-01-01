الجيش الملكي يفوز خارج ميدانه على الكوكب يهدف للاشيء (فيديو)

فاز فريق الجيش الملكي خارج ميدانه على الكوكب المراكشي بهدف للاشيء، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت على أرضية الملعب الكبير بمراكش، برسم منافسات الدورة الرابعة للبطولة الاحترافية اتصالات المغرب لكرة القدم لأندية القسم الوطني الأول.



وسجل الهدف الوحيد في اللقاء الايفواري أبوبكر تونغارا في الدقيقة 35.



وحقق فريق الجيش الملكي أول فوز له هذا الموسم، بعد تعادل في الدورة الأولى مع سريع واد زم وهزيمة في الدورة الثانية أمام الرجاء البيضاوي، ومباراة مؤجلة مع الوداد البيضاوي، ليرفع رصيده إلى 4 نقاط في المركز السايع إلى جانب الدفاع الحسني الجديدي الذي تأجلت مباراته مع الوداد البيضاوي وشباب الريف الحسيمي الذي تأجلت مباراته أيضا مع اتحاد الفتح الرياضي، ونهضة بركان الذي تعادل أمس السبت مع شباب أطلس خنيفرة بهدف لمثله.



بالمقابل مني فريق الكوكب المراكشي بالهزيمة الثانية على التوالي، بعد فوزين متتاليين في الدورتين الأولى والثانية ليتجمد رصيده عند النقطة 6 في المركز الثالث.



وفي اللقاء الآخر الذي جرى اليوم فاز فريق حسنية أكادير بميدانه على أولمبيك خريبكة بثلاثة أهداف للاشيء، تعاقب على تسجيلها كل من كريستيانو سانتوس (د4)، وجلال الداودي من ضربة جزاء (د62)، وبديع أوك من ضربة جزاء أيضا (د90+5).



وعقب هذا الفوز انفرد فريق حسنية أكادير مؤقتا بصدراة الترتيب بعشر نقاط، في انتظار مباراة القمة التي ستجمع غدا الأحد الرجاء البيضاوي (7 نقاط)، مع اتحاد طنجة (5 نقاط)، فيما تراجع أولمبيك خريبكة للمركز ال12 برصيد نقطتين إلى جانب الراسينغ البيضاوي الذي تعادل أمس مع أولمبيك آسفي بهدفين لمثلهما.