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بالفيديو : الفتح الرباطي يعود بهزيمة صغيرة من ملعب مازيمبي

بواسطة و.م.ع ساعة واحدة مضت
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بالفيديو : الفتح الرباطي يعود بهزيمة صغيرة من ملعب مازيمبي

انهزم اتحاد الفتح الرياضي أمام مضيفه تيبي مازيمبي الكونغولي (حامل اللقب) بهدف للاشيء في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأحد على أرضية ملعب مازيمبي بلوبومباشي برسم ذهاب نصف نهاية كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم.

 

وسجل هدف المباراة الوحيد اللاعب انجيطا مالونغو في الدقيقة 14 .

 

وستقام مباراة الإياب بين الفريقين يوم 20 أكتوبر بالرباط حيث سيتحتم على ممثل المغرب في هذه المسابقة القارية التي أحرز لقبها سنة 2010 ، الفوز بفارق أكثر من هدفين لتأمين تأهله إلى الدورة النهائي.

 

وعن الدور ذاته تعادل اليوم فريق سوبير سبور يونايتد الجنوب إفريقي مع ضيفه النادي الإفريقي التوسي بهدف لمثله .

 

وستقام مباراة الإياب في تونس العاصمة يوم 20 أكتوبر الجاري .

 

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