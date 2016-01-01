اتحاد طنجة يتعادل مع الرجاء وسريع واد زم يؤزم وضع المغرب التطواني

تعادل فريق اتحاد طنجة مع ضيفه الرجاء البيضاوي بهدف لمثله في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأحد على أرضية الملعب الكبير بطنجة، برسم منافسات الدورة الرابعة للبطولة الاحترافية اتصالات المغرب لكرة القدم لأندية القسم الوطني الأول.



وتقدم فريق الرجاء البيضاوي في نتيجة اللقاء عن طريق عبد الرحيم الشاكر في الدقيقة 23، قبل أن يتمكن المهدي النغمي من تعديل النتيجة لفائدة اتحاد طنجة في الدقيقة 55. وعقب هذا التعادل تراجع فريق الرجاء البيضاوي للمركز الثاني برصيد 8 نقاط خلف حسنية أكادير الذي انفرد بالصدارة برصيد 10 نقاط بعد فوزه أمس على أولمبيك خريبكة بثلاثة أهداف للاشيء، فيما ارتقى اتحاد طنجة للمركز الثالث برصبد 6 نقاط إلى جانب الكوكب المراكشي الذي انهزم أمس بميدانه أمام الجيش الملكي بهدف للاشيء.



وفي اللقاء الآخر الذي جرى اليوم فاز فريق سريع واد زم على ضيفه المغرب التطواني بهدفين للاشيء، سجلهما كل من مامادو سيديبي (د59)، وعبد الرزاق رهيص (د89).



وحقق فريق سريع واد زم فوزه الأول هذا الموسم بعد تعادل في الدورة الأولى وهزيمة في الدورة الثانية ومباراة مؤجلة، ليرفع رصيده إلى أربع نقاط في المركز السابع إلى جانب كل من الجيش الملكي الفائز أمس على الكوكب المراكشي يهدف للاشيء، والدفاع الحسني الجديدي الذي تأجلت مباراته مع الوداد البيضاوي، وشباب الريف الحسيمي الذي تأجلت مباراته أيضا مع اتحاد الفتح الرياضي، ونهضة بركان الذي تعادل الجمعة مع شباب أطلس خنيفرة بهدف لمثله.



بالمقابل لازال المغرب التطواني يبحث عن فوزه الأول هذا الموسم بعد تعادل في الدورة الأولى وهزيمة في الدورة الثانية ومباراة مؤجلة، ليظل في المركز ماقبل الأخير بنقطة واحدة.