أولمبيك آسفي يتعادل مع ضيفه الجيش الملكي بهف لمثله (فيديو)
تعادل فريق أولمبيك آسفي مع ضيفه الجيش الملكي بهف لمثله في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت على أرضية ملعب المسيرة باسفي، برسم منافسات الدورة العاشرة للبطولة الاحترافية اتصالات المغرب لكرة القدم لأندية القسم الأول.
وكان فريق الجيش الملكي سباقا للتسجيل في الدقيقة 82 بواسطة ابراهيم البزغودي، قبل أن يعدل النتيجة لفائدة الفريق "المسفيوي" اللاعب أمين السعيدي في الدقيقة الرابعة من الوقت الضائع (90+4) .
وعقب هذا التعادل وهو الخامس له في الموسم والرابع على التوالي، مقابل ثلاثة انتصارات وهزيمتين، ارتقى فريق الجيش الملكي إلى المركز الثالث بمجموع 14 نقطة إلى جانب منافسه اليوم أولمبيك آسفي، و الدفاع الحسني الجديدي، الذي سيستضيف غدا أولمبيك خريبكة.
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