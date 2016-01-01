الفتح يتعادل مع ضيفه اتحاد طنجة بصفر لمثله
تعادل فريق اتحاد الفتح الرياضي مع ضيفه اتحاد طنجة بصفر لمثله، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأحد، على أرضية ملعب الفتح بالرباط، برسم منافسات الدورة العاشرة للبطولة الاحترافية اتصالات المغرب، لأندية القسم الوطني الأول في كرة القدم.
وعقب هذا التعادل، ارتقى اتحاد الفتح الرياضي من المركز السادس للثالث برصيد 14 نقطة، إلى جانب كل من الدفاع الحسني الجديدي الذي يستقبل مساء اليوم أولمبيك خريبكة، والجيش الملكي، وأولمبيك آسفي اللذان تعادلا أمس السبت بهدف لمثله.
كما ارتقى اتحاد طنجة من المركز العاشر للثامن برصيد 12 نقطة، إلى جانب الوداد البيضاوي، الذي أجلت مباراته مع غريمه التقليدي الرجاء البيضاوي، وسريع وادي زم الذي يستقبل غدا الاثنين الكوكب المراكشي.
تطوان .. اعتقال الفتاة المُدمنة التي ظهرت في فيديو تمارس الجنس مع مراهقين مقابل 10 دراهم
أخبارنا المغربية ـ تطوان أوقفت السلطات الأمنية بمدينة تطوان، الشابة التي ظهرت في مقطع فيديو انتشر على الفايسبوك، وهي تمارس الجنس مع مراهقين. و أفادت مصادر محلية ... تفاصيل أكثر
رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)
هذه آخر مستجدات إستقالة الإتحادي "طارق القباج" من المجلس الجماعي لأكادير (5.00)
فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)
عدد التعليقات (0 تعليق)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟