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بطولة القسم الثاني: نتائج الدورة ال12 و الترتيب

بواسطة أخبارنا المغربية ـ و.م.ع 55 دقيقة مضت
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بطولة القسم الثاني: نتائج الدورة ال12 و الترتيب

في مايلي نتائج مباريات الدورة الثانية عشرة للبطولة الاحترافية اتصالات المغرب لكرة القدم، لأندية القسم الوطني الثاني التي جرت منافساتها نهاية هذا الأسبوع :

- السبت

جمعية سلا........................الاتحاد الرياضي الوجدي 4-0. 

نادي شباب ابن جرير............أولمبيك الدشيرة 1-2.

 الرشاد البرنوصي................الوداد الفاسي 0-0. 

- الأحد مولودية وجدة...................وداد تمارة 2-0.

شباب قصبة تادلة.............يوسفية برشيد 0-0.

شباب المسيرة................الإتحاد الزموري للخميسات 1-2.

المغرب الفاسي...............رجاء بني ملال 1-2.

النادي القنيطري...............الاتحاد الرياضي القاسمي (أجلت إلى وقت لاحق).

الترتيب:

1- رجاء بني ملال 29 12. 

2- يوسفية برشيد 23 11. 

3- أولمبيك الدشيرة 22 12 .

4- مولودية وجدة 20 12.

5- الوداد الفاسي 18 12 .

6- المغرب الفاسي 17 12 . 

7- الرشاد البرنوصي 15 12.

8- الاتحاد الرياضي القاسمي 14 10.

-- الإتحاد الزموري للخميسات 14 12.

10- شباب المسيرة 13 12 .

-- نادي شباب بن جرير 13 12 .

12-جمعية سلا 12 12 .

13- النادي القنيطري 9 11 .

-- وداد تمارة 9 12.

15 - شباب قصبة تادلة 7 12 .

16- الاتحاد الرياضي الوجدي 6 12 .

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