بطولة القسم الثاني: نتائج الدورة ال12 و الترتيب
في مايلي نتائج مباريات الدورة الثانية عشرة للبطولة الاحترافية اتصالات المغرب لكرة القدم، لأندية القسم الوطني الثاني التي جرت منافساتها نهاية هذا الأسبوع :
- السبت
جمعية سلا........................الاتحاد الرياضي الوجدي 4-0.
نادي شباب ابن جرير............أولمبيك الدشيرة 1-2.
الرشاد البرنوصي................الوداد الفاسي 0-0.
- الأحد مولودية وجدة...................وداد تمارة 2-0.
شباب قصبة تادلة.............يوسفية برشيد 0-0.
شباب المسيرة................الإتحاد الزموري للخميسات 1-2.
المغرب الفاسي...............رجاء بني ملال 1-2.
النادي القنيطري...............الاتحاد الرياضي القاسمي (أجلت إلى وقت لاحق).
الترتيب:
1- رجاء بني ملال 29 12.
2- يوسفية برشيد 23 11.
3- أولمبيك الدشيرة 22 12 .
4- مولودية وجدة 20 12.
5- الوداد الفاسي 18 12 .
6- المغرب الفاسي 17 12 .
7- الرشاد البرنوصي 15 12.
8- الاتحاد الرياضي القاسمي 14 10.
-- الإتحاد الزموري للخميسات 14 12.
10- شباب المسيرة 13 12 .
-- نادي شباب بن جرير 13 12 .
12-جمعية سلا 12 12 .
13- النادي القنيطري 9 11 .
-- وداد تمارة 9 12.
15 - شباب قصبة تادلة 7 12 .
16- الاتحاد الرياضي الوجدي 6 12 .
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