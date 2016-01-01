نوال المتوكل أنقذت فوزي لقجع في قرعة المونديال

أخبارنا المغربية ـ الرباط

غاب فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، عن قرعة نهائيات كأس العالم، التي احتضنتها قاعة المؤتمرات بالكرملين الجمعة الماضي، بسبب انشغالات مهنية.

و أوضحت صحيفة الصباح، في عددها الصادر اليوم الاثنين، أن لقجع لم يتمكن من حضور قرعة المونديال رفقة الوفد المغربي، وعين مكانه نوال المتوكل عضو اللجنة المديرية بالجامعة، رئيسة للوفد المغربي، الذي ضم الطاقم التقني للمنتخب، ورشيد الطالبي العلمي، وزير الشباب والرياضة، وعدد من مسؤولي الجامعة.

وحسب المصدر ذاته، اضطر لقجع إلى عدم حضور القرعة بسبب ارتباطه بمناقشة ميزانية 2018، إذ تخلف عن السفر رفقة الوفد المغربي الذي سافر إلى روسيا الخميس الماضي، في الوقت الذي كان مبرمجا ترؤسه الوفد المغربي، غير أن تزامن القرعة مع مناقشة الميزانية، حال دون سفره رفقة الوفد.