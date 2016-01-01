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بنشرقي يقترب من الرحيل عن الوداد وهذه وجهته

بواسطة أخبارنا المغربية 56 دقيقة مضت
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بنشرقي يقترب من الرحيل عن الوداد وهذه وجهته

أخبارنا المغربية ـ متابعة

اقترب أشرف بنشرقي، لاعب الوداد، من الرحيل عن الفريق الأحمر في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بعدما منحه المدرب الحسين عموتة الضوء الأخضر للاحتراف بفرنسا.

و نقلت يومية "الصباح" عن مصادر ودادية أن عموتة أكد لبنشرقي، أنه لن يقف عثرة أمام احترافه، إذا توصل بعرض مغر من أحد الفرق الفرنسية، التي تابعته، أخيرا، من أهمها ليل ومارسيليا.

وسيكون بنشرقي أمام خيار المشاركة في كأس إفريقيا للاعبين المحليين المقررة بالمغرب بداية يناير المقبل، أو الاحتراف بفرنسا.

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