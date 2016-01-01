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البطولة الاحترافية: الترتيب بعد الدورة العاشرة

بواسطة أخبارنا المغربية ـ و.م.ع ساعة واحدة مضت
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البطولة الاحترافية: الترتيب بعد الدورة العاشرة

في ما يلي ترتيب البطولة الاحترافية اتصالات المغرب لكرة القدم، لأندية القسم الأول، بعد إجراء مباريات الدورة العاشرة نهاية الأسبوع واليوم الإثنين: ن ل

1- حسنية أكادير 19 10.

2- الدفاع الحسني الجديدي 17 9. 

3- الكوكب المراكشي 16 10.

4- الرجاء البيضاوي 15 9.

5- اتحاد الفتح الرياضي 14 8.

-- أولمبيك آسفي 14 10.

-- الجيش الملكي 14 10.

8- الوداد البيضاوي 12 7. 

-- نادي سريع وادي زم 12 10.

-- اتحاد طنجة 12 10.

11- شباب أطلس خنيفرة 10 10.

-- شباب الريف الحسيمي 10 8. 

13- أولمبيك خريبكة 9 10.

14- الراسينغ البيضاوي 8 10.

15- نهضة بركان 6 7.

16- المغرب التطواني 5 10.

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