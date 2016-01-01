البطولة الاحترافية: الترتيب بعد الدورة العاشرة

في ما يلي ترتيب البطولة الاحترافية اتصالات المغرب لكرة القدم، لأندية القسم الأول، بعد إجراء مباريات الدورة العاشرة نهاية الأسبوع واليوم الإثنين: ن ل



1- حسنية أكادير 19 10.



2- الدفاع الحسني الجديدي 17 9.



3- الكوكب المراكشي 16 10.



4- الرجاء البيضاوي 15 9.



5- اتحاد الفتح الرياضي 14 8.



-- أولمبيك آسفي 14 10.



-- الجيش الملكي 14 10.



8- الوداد البيضاوي 12 7.



-- نادي سريع وادي زم 12 10.



-- اتحاد طنجة 12 10.



11- شباب أطلس خنيفرة 10 10.



-- شباب الريف الحسيمي 10 8.



13- أولمبيك خريبكة 9 10.



14- الراسينغ البيضاوي 8 10.



15- نهضة بركان 6 7.



16- المغرب التطواني 5 10.