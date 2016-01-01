البطولة الاحترافية: الترتيب بعد الدورة العاشرة
في ما يلي ترتيب البطولة الاحترافية اتصالات المغرب لكرة القدم، لأندية القسم الأول، بعد إجراء مباريات الدورة العاشرة نهاية الأسبوع واليوم الإثنين: ن ل
1- حسنية أكادير 19 10.
2- الدفاع الحسني الجديدي 17 9.
3- الكوكب المراكشي 16 10.
4- الرجاء البيضاوي 15 9.
5- اتحاد الفتح الرياضي 14 8.
-- أولمبيك آسفي 14 10.
-- الجيش الملكي 14 10.
8- الوداد البيضاوي 12 7.
-- نادي سريع وادي زم 12 10.
-- اتحاد طنجة 12 10.
11- شباب أطلس خنيفرة 10 10.
-- شباب الريف الحسيمي 10 8.
13- أولمبيك خريبكة 9 10.
14- الراسينغ البيضاوي 8 10.
15- نهضة بركان 6 7.
16- المغرب التطواني 5 10.
عاجل : صور حية لمقتل الرئيس اليمني المخلوع علي عبد الله صالح
أخبارنا المغربية : عبدالاله بوسحابة نشرت وكالات أنباء عالمية قبل قليل، صورا و شريط فيديو قصير، قالت أن يوثق للحظات الأولى لمقتل الرئيس اليمني المخلوع، علي ... تفاصيل أكثر
رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)
هذه آخر مستجدات إستقالة الإتحادي "طارق القباج" من المجلس الجماعي لأكادير (5.00)
فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)
عدد التعليقات (0 تعليق)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟