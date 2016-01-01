وأخيرا: منخرطو الرجاء يستعدون لتصفية تركة "حسبان" بانتخاب رئيس ومكتب مسير جديدين في هذا التاريخ (الوثيقة)
أخبارنا المغربية : عبدالاله بوسحابة
توصلت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم صبيحة هذا اليوم، بطلب من اللجنة التحضيرية للجمع العام غير العادي لفريق الرجاء البيضاوي، يلتمس بإيفاد ممثل عن الجامعة قصد حضور الجمع العام غير العادي المزمع تنظيمه في 21 من هذا الشهر بأحد فنادق البيضاء.
جدول أعمال الجمع العام يتضمن نقطتين أساسيتين، هما إقالة الرئيس والمكتب الحالي وانتخاب بديلين لهما ، وفق ما تنص على ذلك القوانين الجاري بها العمل.
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