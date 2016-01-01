قبل انتقالهم إلى الإمارات غدا الأربعاء...الوداد البيضاوي في ضيافة الملك محمد السادس بقصره في الرباط
أخبارنا المغربية : محمد الميموني
علم رسميا أن العاهل المغربي سيستقبل كل مكونات نادي الوداد البيضاوي بقصره بالعاصمة الرباط بعد حوالي نصف ساعة من الآن وذلك من أجل تهنئتهم بإنجازهم الكبير المتمثل في الظفر بكأس عصبة الأبطال الإفريقية.
للإشارة فإن الفريق البيضاوي سيصل غدا الأربعاء إلى الإمارات على متن طائرة خاصة من أجل المشاركة في مونديال الأندية، حيث سيخوض أولى لقاءاته السبت المقبل ضد باتشوكا المكسيكي.
الموت يفجع الفنان المغربي مصطفى الداسوكين
أخبارنا المغربية ـ هدى جميعي توفيت، مساء أمس الاثنين، زوجة الممثل المغربي الكبير مصطفى الداسوكين، بعد معاناة مع مرض السكري. و قال الداسوكين في تصريح اعلامي ، أن زوجته ... تفاصيل أكثر
رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)
هذه آخر مستجدات إستقالة الإتحادي "طارق القباج" من المجلس الجماعي لأكادير (5.00)
فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)
عدد التعليقات (0 تعليق)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟