قبل انتقالهم إلى الإمارات غدا الأربعاء...الوداد البيضاوي في ضيافة الملك محمد السادس بقصره في الرباط

أخبارنا المغربية : محمد الميموني

علم رسميا أن العاهل المغربي سيستقبل كل مكونات نادي الوداد البيضاوي بقصره بالعاصمة الرباط بعد حوالي نصف ساعة من الآن وذلك من أجل تهنئتهم بإنجازهم الكبير المتمثل في الظفر بكأس عصبة الأبطال الإفريقية.

للإشارة فإن الفريق البيضاوي سيصل غدا الأربعاء إلى الإمارات على متن طائرة خاصة من أجل المشاركة في مونديال الأندية، حيث سيخوض أولى لقاءاته السبت المقبل ضد باتشوكا المكسيكي.