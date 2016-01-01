مونديال الفوتسال : عرض قوي للمغرب رغم الخسارة أمام أسبانيا

أنهى منتخب المغرب مشواره في كأس العالم لكرة الصالات كولومبيا 2016 FIFA بخسارة ثالثة إثر سقوطه المؤلم بنتيجة 4-3 على يد منتخب أسبانيا في ختام مباريات الفريقين ضمن منافسات المجموعة السادسة للبطولة يوم الأحد.

وودّع منتخب المغرب النهائيات بعد حلوله بالمركز الرابع بدون أي نقطة على الرغم من العرض القوي الذي قدّمه في النهائيات فيما تصدّر منتخب أسبانيا المجموعة بتسع نقاط بعد تحقيقه الإنتصار الثالث على التوالي.

سيطر منتخب أسبانيا على اللقاء منذ البداية ولكن الفاعلية غابت عن لاعبيه قبل أن ينجح سيرجيو لوزانو في تسجيل هدف التقدم بعد لُعبة رائعة من ريفيلوس ولكن منتخب المغرب سجّل هدف التعادل بعد هجمة مرتدة سريعة عن طريق عادل هابيل. وتواصل الأداء الهجومي القوي من منتخب أسبانيا الذي تقدّم مجدداً في المباراة عن طريق خيسوس أيكاردو قبل أن يضيف راؤول كامبوس الهدف الثالث لتنتهي الفترة الأولى بسيطرة أسبانية أداءاً ونتيجة.

ولم تتغير الأمور في الفترة الثانية حيث واصل المنتخب الأسباني سيطرته على اللعب رغم أن منتخب المغرب قلّص الفارق عن طريق يوسف المزراي بعد تمريرات متبادلة مع سفيان المسرار قبل أن يعود المنتخب الأسباني ليسجل الهدف الرابع عن طريق سيرجيو لوزانو الذي سجّل هدفه الشخصي الثاني بتسديدة قوية من على بعد 10 أمتار.

وقلّص منتخب المغرب الفارق مجدداً عن طريق عادل هابيل وبطريقة رائعة بعدما استلم الكرة داخل منطقته وأطلق تسديدة ساقطة من فوق الحارس باكو سيدانو لتصبح النتيجة 4-3 وهي ما انتهت عليها المباراة على الرغم من المحاولات التي قام بها المنتخب المغربي في الدقائق المتبقية من اللقاء.