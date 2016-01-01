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رسميا : الكاف يعلن عن مستويات المنتخبات في قرعة كأس أفريقيا 2017 و المنتخب المغربي في هذا المستوى

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
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رسميا : الكاف يعلن عن مستويات المنتخبات في قرعة كأس أفريقيا 2017 و المنتخب المغربي في هذا المستوى رسميا : الكاف يعلن عن مستويات المنتخبات في قرعة كأس أفريقيا 2017 و المنتخب المغربي في هذا المستوى

أخبارنا المغربية ـ الرباط 

أعلن الإتحاد الإفريقي لكرة القدم رسميا عن مستويات المنتخب ال24 قبل اجراء قرعة كأس إفريقيا للأمم 2017 بالغابون ، يوم 19 أكتوبر المقبل بالعاصمة ليبروفيل .

و وضع المنتخب الوطني في المستوى الثالث إلى جانب كل من الكاميرون و السنغال  و مصر ، و بالتالي لن يواجه هذه المنتخبات خلال دور المجموعات .

و فيما يلي المستويات الاربع :

المستوى الأول :

الغابون - الكوت ديفوار - غانا - الجزائر

المستوى الثاني :

تونس - مالي - بوركينا فاصو - الكونغو الديموقراطية

المستوى الثالث :

الكاميرون - السنغال - مصر - المغرب

المستوى الرابع :

التوغو - أوغندا - زيمبابوي - غينيا بيساو

 

 

 

 

 

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