رسميا : الكاف يعلن عن مستويات المنتخبات في قرعة كأس أفريقيا 2017 و المنتخب المغربي في هذا المستوى
أخبارنا المغربية ـ الرباط
أعلن الإتحاد الإفريقي لكرة القدم رسميا عن مستويات المنتخب ال24 قبل اجراء قرعة كأس إفريقيا للأمم 2017 بالغابون ، يوم 19 أكتوبر المقبل بالعاصمة ليبروفيل .
و وضع المنتخب الوطني في المستوى الثالث إلى جانب كل من الكاميرون و السنغال و مصر ، و بالتالي لن يواجه هذه المنتخبات خلال دور المجموعات .
و فيما يلي المستويات الاربع :
المستوى الأول :
الغابون - الكوت ديفوار - غانا - الجزائر
المستوى الثاني :
تونس - مالي - بوركينا فاصو - الكونغو الديموقراطية
المستوى الثالث :
الكاميرون - السنغال - مصر - المغرب
المستوى الرابع :
التوغو - أوغندا - زيمبابوي - غينيا بيساو
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