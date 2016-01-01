قائمة المنتخب الوطني الرديف لمواجهتي الكامرون و الأردن

أخبارنا المغربية : الرباط

يخوض المنتخب الوطني الرديف مباراتين وديتين أمام كل من المنتخب الكامروني والمنتخب الأردني الأول.

وسيجري المنتخب الوطني اللقاء الودي الأول يوم 6 أكتوبر 2016 بالكامرون على أن يخوض المقابلة الثانية يوم 10 أكتوبر 2016 بالملعب الكبير لمدينة أكادير.

وتدخل هاتان المباراتان الوديتان في إطار استعدادات المنتخب الوطني الرديف للاستحقاقات المقبلة.

وفيما يلي قائمة اللاعبين اللذين سيشاركون في المباراتين الوديتين :

حراسة المرمى :

عبد العالي لمحمدي (نهضة بركان)

عدنان العاصمي (المغرب التطواني)

بدر الدين بنعاشور (الوداد الرياضي)

الدفاع :

محمد الشيخي (الجيش الملكي)

أمين العطوشي (الوداد الرياضي)

نايف أكرد (الفتح الرباطي)

محمد الناهيري (الفتح الرباطي)

بدر بانون (الرجاء الرياضي)

محمد الشيبي (النادي القنيطري)

سعد لكرو (الدفاع الحسني الجديدي)

وسط الميدان :

مصطفى اليوسفي (الجيش الملكي)

المهدي أوبيلا (حسنية أكادير)

وليد الكرتي (الوداد الرياضي)

أنس الأصباحي (الوداد الرياضي)

رضا الهجهوج (الوداد الرياضي)

بدر بولهرود (الفتح الرباطي)

محمد فوزير (الفتح الرباطي)

عبد الإله الحافيظي (الرجاء الرياضي)

أيوب الكعبي (الراسينغ البيضاوي)

بديع أوك (حسنية أكادير)

الهجوم :

محمود بنحليب (الرجاء الرياضي)

وليد أزارو (الدفاع الحسني الجديدي)

أحمد حمودان (اتحاد طنجة)