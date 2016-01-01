آخر مستجدات معسكر المنتخب المغربي بـ"مالابو"

أخبارنا المغربية : الرباط

استأنف المنتخب الوطني الأول اليوم الثلاثاء 4 أكتوبر 2016 تداريبه بإجراء حصة تدريبية مغلقة على أرضية ملعب " مالابو".

قبل إعطاء انطلاقة هذه الحصة على الساعة العاشرة و النصف صباحا و أمام صفوف مكتملة ، وجه الناخب الوطني السيد هيرفي رونار خطابا للاعبين أوضح من خلاله أسباب اختيار "مالابو" كمقر للتربص الإعدادي للنخبة الوطنية مبرزا القواسم المشتركة بين كل من غينيا الاستوائية و الغابون من حيث الجغرافيا و المناخ إلى جانب عامل القرب بين البلدين .و أكد السيد رونار في معرض حديثه على أهمية لقاء السبت المقبل أمام منتخب الغابون ،و ضرورة التركيز الجيد و بدل المزيد من الجهد لضمان الجاهزية يوم المباراة .

إثر ذلك ، برمج الطاقم التقني للأسود تمارين للإحماء قبل المرور لتمارين بالكرة عن طريق التمرير في مساحات ضيقة، لتختتم هذه الحصة بخوض تداريب بدنية و أخرى تقنية و تكتيكية بعد تقسيم عناصر النخبة إلى ثلاث مجموعات.

هذا و يجري الأسود اليوم كذلك، حصة تدريبية ثالثة مغلقة ابتداء من الساعة الخامسة عصرا بملعب "مالابو" .