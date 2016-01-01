الجامعة تحدد أثمنة تذاكر مباراة المغرب وكندا

أخبارنا المغربية - الرباط

تنهي الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم إلى علم كافة محبي المنتخب الوطني، أنها ستضع تذاكر المباراة الودية التي سيخوضها المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم أمام كندا يوم 11 أكتوبر 2016 بالملعب الكبير لمدينة مراكش، في مجموعة من نقاط البيع وذلك انطلاقا من يوم الخميس 6 أكتوبر 2016 .

ولتسهيل مأمورية الجمهور الرياضي حددت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم نقاط البيع التالية:

مدينة الرباط : ملعب الفتح (باب الرواح بيلفيدير)

مدينة الدار البيضاء : المركب الرياضي محمد الخامس

مدينة مراكش : ملعب الحارثي/ مركب الزرقطوني/ قاعة بنشقرون

وحددت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أثمنة دخول هذه المباراة على الشكل الآتي:

الدرجة الأولى :100 درهم

الدرجة الثانية : 50 درهم

الدرجة الثالثة :30 درهم

وسيتم فتح الشبابيك وفق التوقيت التالي:

الفترة الصباحية : من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة الواحدة ظهرا.

الفترة المسائية: من الساعة الثالثة بعد الزوال إلى الساعة السابعة ليلا.

وسيتم وضع تذاكر المباراة عبر الانترنيت في الموقع الرسمي للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم WWW.FRMF.MA