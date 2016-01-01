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اجراءات امنية غير مسبوقة قبل مواجهة الغابون و المغرب في تصفيات المونديال

بواسطة أخبارنا المغربية 45 دقيقة مضت
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اجراءات امنية غير مسبوقة قبل مواجهة الغابون و المغرب في تصفيات المونديال

اخبارنا المغربية :

تشهد مدينة فرانس فيل تعزيزات أمنية غير مسبوقة قبل مواجهة الغابون و المغرب برسم تصفيات مونديال 2018، و ذلك لتفادي ما من شأنه أن يهدد السلامة الأمنية للاعبي المنتخبين، في ظل الأوضاع الداخلية التي تشهدها البلاد.

و اوضحت يومية "المساء" ان عدم الاهتمام الإعلامي بمباراة "الفهود" أمام المغرب، سببه الاضطرابات السياسية التي تعيشها البلاد، إذ أرخت هذه الأخيرة بظلالها على الموعد الكروي الهام، لاسيما وأن الوضع الأمني بالبلاد وشد الحبل بين الرئيس والمعارضة يهيمنان على حديث الصحافة.

و تركز هذه الصحافة المحلية على تبعات انتخاب علي بونغو رئيسا للغابون، مقتصرة في الآن ذاته بحيز ضيق للتطرق إلى لائحة المنتخب الغابوني التي أعلن عنها البرتغالي خورخي كوستا، والتي سيعول من خلالها الإعلام الغابوني على عودة ماليك إيفونا بعد شهر من الغياب الاضطراري.

 

 

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