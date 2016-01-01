اجراءات امنية غير مسبوقة قبل مواجهة الغابون و المغرب في تصفيات المونديال
اخبارنا المغربية :
تشهد مدينة فرانس فيل تعزيزات أمنية غير مسبوقة قبل مواجهة الغابون و المغرب برسم تصفيات مونديال 2018، و ذلك لتفادي ما من شأنه أن يهدد السلامة الأمنية للاعبي المنتخبين، في ظل الأوضاع الداخلية التي تشهدها البلاد.
و اوضحت يومية "المساء" ان عدم الاهتمام الإعلامي بمباراة "الفهود" أمام المغرب، سببه الاضطرابات السياسية التي تعيشها البلاد، إذ أرخت هذه الأخيرة بظلالها على الموعد الكروي الهام، لاسيما وأن الوضع الأمني بالبلاد وشد الحبل بين الرئيس والمعارضة يهيمنان على حديث الصحافة.
و تركز هذه الصحافة المحلية على تبعات انتخاب علي بونغو رئيسا للغابون، مقتصرة في الآن ذاته بحيز ضيق للتطرق إلى لائحة المنتخب الغابوني التي أعلن عنها البرتغالي خورخي كوستا، والتي سيعول من خلالها الإعلام الغابوني على عودة ماليك إيفونا بعد شهر من الغياب الاضطراري.
- مزحة الوفا تجبر حداد على الانسحاب من المجلس الحكومي
- خطير : عائلة حسام وزوجته ضحايا حادثة سير بآسفي "البوليس غيرو معالم الحادثة"
- غريب .. "البيجيدي" يوزع بيان على المواطنين يشكك فيه في نزاهة انتخابات 7 أكتوبر ويكشف طرق تزويرها (البيان)
- إلياس العمري يرد على بنكيران.. مراتي ماشي مونيكا جايبها من درب عمر
ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)
رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)
ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)
فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)
عدد التعليقات (0 تعليق)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟