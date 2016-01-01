الرئيسية | رياضة | أسود الأطلس | رسميا : خبر سيء للمغاربة بخصوص مباراة الغابون الهامة

رسميا : خبر سيء للمغاربة بخصوص مباراة الغابون الهامة

بواسطة أخبارنا المغربية 18 دقيقة مضت
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
رسميا : خبر سيء للمغاربة بخصوص مباراة الغابون الهامة

 

أخبارنا المغربية : محمد الميموني

بعد عدة أسابيع من المفاوضات المكثفة، فشلت الإذاعة والتلفزة المغربية في الوصول إلى اتفاق مع باقة قنوات بين سبورت القطرية من أجل نقل أطوار اللقاء الهام الذي سيجمع السبت المقبل بين المنتخبين المغربي والغابوني برسم الإقصائيات المؤهلة لمونديال روسيا 2018.

المفاوضات تعثرت بعد تشبث بين سبورت بمطلبها القاضي بمنحها في المقابل حق نقل مباراة المغرب والكوت ديفوار التي ستقام بالمغرب برسم الجولة الثانية من الإقصائيات.

وهكذا باتت المباراة منقولة فقط على قنوات بين سبورت المشفرة .

مجموع المشاهدات: 1 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (0 تعليق)

المجموع: | عرض:

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

أرشيف الرياضة

  1. ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)

  2. مراكش : وفاة شخص بساحة جامع الفنا بسبب لدغة أفعى (5.00)

  3. رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)

  4. ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)

  5. فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)