رسميا : خبر سيء للمغاربة بخصوص مباراة الغابون الهامة

أخبارنا المغربية : محمد الميموني

بعد عدة أسابيع من المفاوضات المكثفة، فشلت الإذاعة والتلفزة المغربية في الوصول إلى اتفاق مع باقة قنوات بين سبورت القطرية من أجل نقل أطوار اللقاء الهام الذي سيجمع السبت المقبل بين المنتخبين المغربي والغابوني برسم الإقصائيات المؤهلة لمونديال روسيا 2018.

المفاوضات تعثرت بعد تشبث بين سبورت بمطلبها القاضي بمنحها في المقابل حق نقل مباراة المغرب والكوت ديفوار التي ستقام بالمغرب برسم الجولة الثانية من الإقصائيات.

وهكذا باتت المباراة منقولة فقط على قنوات بين سبورت المشفرة .