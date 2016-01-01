جديد معسكر المنتخب المغربي بغينيا الاستوائية

أخبارنا المغربية : الرباط

برمج الناخب الوطني السيد هيرفي رونار عصر اليوم الأربعاء 5 أكتوبر 2016 حصة تدريبية هي الرابعة في البرنامج الإعدادي للأسود، تحضيرا للمباراة الرسمية أمام منتخب الغابون يوم السبت المقبل .

الحصة التي دارت أطوارها على أرضية ملعب "مالابو " ، كانت فرصة أمام الطاقم التقني للنخبة لتطبيق مجموعة من الميكانيزمات و الجمل التكتيكية ، و التي عرفت تركيزا كبيرا من طرف العناصر الوطنية .

من جهة أخرى ،سيجري الأسود آخر حصة تدريبية لهم بغينيا الاستوائية غدا الخميس قبل التوجه إلى مدينة "فرانس فيل " بعد غد الجمعة صباحا على متن طائرة خاصة ،من أجل إتمام الاستعدادات للقاء الغابون.