الرئيسية | رياضة | أسود الأطلس | جديد معسكر المنتخب المغربي بغينيا الاستوائية

جديد معسكر المنتخب المغربي بغينيا الاستوائية

بواسطة أخبارنا المغربية 2 دقيقة مضت
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
جديد معسكر المنتخب المغربي بغينيا الاستوائية جديد معسكر المنتخب المغربي بغينيا الاستوائية

أخبارنا المغربية : الرباط 

برمج الناخب الوطني السيد هيرفي رونار عصر اليوم الأربعاء 5 أكتوبر 2016 حصة تدريبية هي الرابعة في البرنامج الإعدادي للأسود، تحضيرا للمباراة الرسمية أمام منتخب الغابون يوم السبت المقبل .

الحصة التي دارت أطوارها على أرضية ملعب "مالابو " ، كانت فرصة أمام الطاقم التقني للنخبة لتطبيق مجموعة من الميكانيزمات  و الجمل التكتيكية  ، و التي عرفت تركيزا كبيرا من  طرف العناصر الوطنية .

من جهة أخرى ،سيجري الأسود آخر حصة تدريبية لهم بغينيا الاستوائية غدا الخميس قبل التوجه إلى مدينة "فرانس فيل " بعد غد الجمعة صباحا على متن طائرة خاصة ،من أجل إتمام الاستعدادات للقاء الغابون.

مجموع المشاهدات: 1 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (0 تعليق)

المجموع: | عرض:

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

أرشيف الرياضة

  1. ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)

  2. مراكش : وفاة شخص بساحة جامع الفنا بسبب لدغة أفعى (5.00)

  3. رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)

  4. ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)

  5. فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)