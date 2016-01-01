تعادل "غير مقنع" للمنتخب المغربي أمام الغابون في تصفيات المونديال
اخبارنا المغربية : ع. الوزاني
تعادل المنتخب المغربي لكرة القدم بنتيجة صفر لمثله امام مضيفه الغابوني ، في مباراة جرت اليوم السبت بمدينة فرانس فيل، في مستهل مشوار الاسود ضمن مباريات المجموعة الثالثة برسم تصفيات مونديال روسيا .
و كان بامكان النخبة الوطنية تحقيق الفوز لولا افتقادها للتنظيم الهجومي المطلوب من اجل بلوغ مرمى المنتخب الغابوني ، هذا الاخير ظهر بمستوى عادي جدا و اتيحت له فرصة وحيدة خطيرة طيلة ال90 دقيقة في الشوط الثاني من تسديدة رأسية لنجم بوروسيا دورتموند بيير اوبيمايانغ ، انقذها الحارس منير المحمدي.
و حاول الناخب الوطني هيرفي رونار ، تدارك الفتور الذي ظهر على خط هجوم الاسود، عبر اقحام مهاجم مالقا الشاب يوسف النصيري مع بداية الشوط الثاني مكان يوسف العربي ، و رشيد العليوي بدل يونس بلهندة ، لتكوين جبهة هجومية أقوى الى جانب أسامة طنان و نور الدين أمرابط اللذان كانا مصدر الخطورة الاول للفريق الوطني رغم افتقادهما للتنافسية بسبب عدم اللعب باستمرار مع فريقيهما.
و عانى المنتخب المغربي بعض الشئ في اللحظات الاخيرة بسبب الضغط الغابوني و تراجع اللياقة البدنية لعدد من اللاعبين المغاربة، الذين قدموا مستوى افضل في الشوط الاول .
و ينازل المنتخب الوطني في مباراة قوية منتخب ساحل العاج، في السابع من الشهر المقبل ، برسم الجولة الثانية من التصفيات الافريقية، علما ان منتخب الفيلة سيلعب بعد قليل مباراته الاولى مع مالي .
تشكيلة المنتخب الوطني أمام الغابون :
12 – منير كجوي (المحمدي)
15- يوسف أيت بناصر
4 – مروان داكوسطا
6- رومان سايس غانم
3- أشرف لزعر
14- امبارك بوصوفة
8- كريم الأحمدي
16- نور الدين أمرابط
20 – أسامة طنان
9- يوسف العرابي
10- يونس بلهندة
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