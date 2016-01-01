تعادل "غير مقنع" للمنتخب المغربي أمام الغابون في تصفيات المونديال

اخبارنا المغربية : ع. الوزاني

تعادل المنتخب المغربي لكرة القدم بنتيجة صفر لمثله امام مضيفه الغابوني ، في مباراة جرت اليوم السبت بمدينة فرانس فيل، في مستهل مشوار الاسود ضمن مباريات المجموعة الثالثة برسم تصفيات مونديال روسيا .

و كان بامكان النخبة الوطنية تحقيق الفوز لولا افتقادها للتنظيم الهجومي المطلوب من اجل بلوغ مرمى المنتخب الغابوني ، هذا الاخير ظهر بمستوى عادي جدا و اتيحت له فرصة وحيدة خطيرة طيلة ال90 دقيقة في الشوط الثاني من تسديدة رأسية لنجم بوروسيا دورتموند بيير اوبيمايانغ ، انقذها الحارس منير المحمدي.

و حاول الناخب الوطني هيرفي رونار ، تدارك الفتور الذي ظهر على خط هجوم الاسود، عبر اقحام مهاجم مالقا الشاب يوسف النصيري مع بداية الشوط الثاني مكان يوسف العربي ، و رشيد العليوي بدل يونس بلهندة ، لتكوين جبهة هجومية أقوى الى جانب أسامة طنان و نور الدين أمرابط اللذان كانا مصدر الخطورة الاول للفريق الوطني رغم افتقادهما للتنافسية بسبب عدم اللعب باستمرار مع فريقيهما.

و عانى المنتخب المغربي بعض الشئ في اللحظات الاخيرة بسبب الضغط الغابوني و تراجع اللياقة البدنية لعدد من اللاعبين المغاربة، الذين قدموا مستوى افضل في الشوط الاول .

و ينازل المنتخب الوطني في مباراة قوية منتخب ساحل العاج، في السابع من الشهر المقبل ، برسم الجولة الثانية من التصفيات الافريقية، علما ان منتخب الفيلة سيلعب بعد قليل مباراته الاولى مع مالي .

تشكيلة المنتخب الوطني أمام الغابون :

12 – منير كجوي (المحمدي)

15- يوسف أيت بناصر

4 – مروان داكوسطا

6- رومان سايس غانم

3- أشرف لزعر

14- امبارك بوصوفة

8- كريم الأحمدي

16- نور الدين أمرابط

20 – أسامة طنان

9- يوسف العرابي

10- يونس بلهندة