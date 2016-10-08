رئيس دولة الغابون يستقبل فوزي لقجع

أخبارنا المغربية - الرباط

استقبل السيد علي بانغو رئيس دولة الغابون، مساء يومه السبت 8 أكتوبر 2016، رئيس الجامعة الملكية المغربية السيد فوزي لقجع، وذلك ما بين شوطي المباراة التي جمعت عصر اليوم بين المنتخب الغابوني والمنتخب الوطني الأول لحساب الجولة الأولى عن المجموعة الثالثة من الإقصائيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم روسيا 2018.

وعلى هامش هذا الاستقبال، قدم السيد فوزي لقجع، للسيد علي بانغو درع الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، فيما تمنى الرئيس الغابوني حظا سعيدا للمنتخبين في تصفيات كأس العالم.