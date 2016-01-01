الليلة : المنتخب الوطني يواجه " كندا " وديا بمراكش بحضور نجمين جديدين من الريال و فيتشينزا
عبدالاله بوسحابة : أخبارنا المغربية
يخوض المنتخب الوطني المغربي مساء اليوم بداية من الساعة الثامنة مباراة ودية أخرى ، في إطار استعداداته للإقصائيات المؤهلة لكأس العالم ، حيث سيواجه الليلة منتخب " كندا " بالملعب الكبير بمراكش .
و كان الناخب الوطني السيد هيرفي رونار، قد برمج مساء أمس الاثنين آخر حصة تدريبية على أرضية هذا الملعب ، عرفت حضور 26 لاعبا تمت المناداة عليهم، إلى جانب الوافدين الجديدين ، أشرف حكيمي لاعب ريال مدريد الإسباني و إسماعيل حميدات لاعب نادي فيشنزا الإيطالي اللذين وجهت لهما الدعوة من أجل اختبار قدراتهما البدنية و التكتيكية خلال مقابلة اليوم .
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