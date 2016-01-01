رسميا...تحديد موعد إجراء مباراة القمة المنتظرة بين المغرب وكوت ديفوار

أخبارنا المغربية : محمد الميموني

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم قبل قليل عن الموعد الذي حدده لمباراة الجولة الثانية من إقصائيات مونديال روسيا 2018 والتي ستجمع بين المنتخبين المغربي والإيفواري.

المباراة الهامة سيحتضنها ملعب مراكش الكبير يوم السبت 12 نونبر المقبل على الساعة 9 ونصف مساء.

للإشارة فإن الكوت ديفوار تتصدر حاليا ترتيب المجموعة الأولى بعد انتصارها بثلاثية على مالي بينما اكتفى الأسود بالتعادل مع الغابون.