المنتخب المغربي يسحق نظيره الكندي المتواضع برباعية و هذا اللاعب يستحق الرسمية في مباراة كوت ديفوار
فاز المنتخب المغربي لكرة القدم على ضيفه الكندي بأربعة أهداف للاشيء في المباراة الودية التي جمعت بينهما مساء اليوم الثلاثاء على أرضية الملعب الكبير لمراكش . وسجل أول أهداف منتخب "أسود الأطلس" المهدي كارسيلا في الدقيقة 12 و أضاف حكيم زياش هدفين من ضربة جزاء في الدقيقتين 65 و 81 قبل أن يختم رشيد العليوي مهرجان الأهداف بهدف رابع في الدقيقة 86.
وتدخل هذه المباراة في إطار استعدادات المنتخب الوطني للمباراة المقبلة ضد ضيفه منتخب كوت ديفوار يوم 12 نونبر برسم الجولة الثانية من تصفيات المجموعة الإفريقية الثالثة المؤهلة لنهائيات كأس العالم روسيا 2018.
وكان المنتخب المغربي تعادل السبت الماضي مع نظيره الغابوني بدون أهداف في مدينة فرانس فيل بالغابون، برسم الجولة الأولى من تصفيات المجموعة الإفريقية الثالثة المؤهلة لنهائيات كأس العالم روسيا 2018.
ويحتل المنتخب المغربي المركز الثاني بمجموع نقطة واحدة إلى جانب نظيره الغابوني، فيما يتصدر منتخب كوت ديفوار المجموعة برصيد ثلاث نقاط إثر فوزه (3-1) على ضيفه المالي، الذي يقبع في المركز الأخير بدون رصيد.
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