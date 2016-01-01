المنتخب المغربي يسحق نظيره الكندي المتواضع برباعية و هذا اللاعب يستحق الرسمية في مباراة كوت ديفوار

فاز المنتخب المغربي لكرة القدم على ضيفه الكندي بأربعة أهداف للاشيء في المباراة الودية التي جمعت بينهما مساء اليوم الثلاثاء على أرضية الملعب الكبير لمراكش . وسجل أول أهداف منتخب "أسود الأطلس" المهدي كارسيلا في الدقيقة 12 و أضاف حكيم زياش هدفين من ضربة جزاء في الدقيقتين 65 و 81 قبل أن يختم رشيد العليوي مهرجان الأهداف بهدف رابع في الدقيقة 86.



وتدخل هذه المباراة في إطار استعدادات المنتخب الوطني للمباراة المقبلة ضد ضيفه منتخب كوت ديفوار يوم 12 نونبر برسم الجولة الثانية من تصفيات المجموعة الإفريقية الثالثة المؤهلة لنهائيات كأس العالم روسيا 2018.

و كان كارسيلا من أفضل لاعبي المنتخب الوطني بفضل تحركاته السريعة و مهاراته العالية في تجاوز الخصوم و خلق فرص للتسجيل ، الامر الذي يمنحه الافضلية للعب كرسمي في مباراة كوت ديفوار أمام لاعبين أشركهم رونار في مباراة الغابون رغم أنهم ليسوا في أحسن أحوالهم كطنان و أمرابط .





وكان المنتخب المغربي تعادل السبت الماضي مع نظيره الغابوني بدون أهداف في مدينة فرانس فيل بالغابون، برسم الجولة الأولى من تصفيات المجموعة الإفريقية الثالثة المؤهلة لنهائيات كأس العالم روسيا 2018.



ويحتل المنتخب المغربي المركز الثاني بمجموع نقطة واحدة إلى جانب نظيره الغابوني، فيما يتصدر منتخب كوت ديفوار المجموعة برصيد ثلاث نقاط إثر فوزه (3-1) على ضيفه المالي، الذي يقبع في المركز الأخير بدون رصيد.