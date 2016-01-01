رونار "مرتاح" للفوز العريض أمام منتخب كندا

أعرب مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم هيرفي رونار، مساء أمس الثلاثاء بمراكش، عن "ارتياحه العميق" للمستوى الذي قدمه المنتخب الوطني بعد فوزه في مباراة ودية على نظيره الكندي بأربعة أهداف دون رد.



وتدخل هذه المباراة في إطار استعدادات المنتخب الوطني للمباراة المقبلة ضد ضيفه منتخب كوت ديفوار يوم 12 نونبر برسم الجولة الثانية من تصفيات المجموعة الإفريقية الثالثة المؤهلة لنهائيات كأس العالم روسيا 2018 .



ونوه هيرفي رونار في ندوة صحفية، انعقدت عقب نهاية هذه المباراة الودية التي احتضنها الملعب الكبير بمراكش، بالمستوى الكبير للعناصر الوطنية التي استطاعت السيطرة على مجريات اللعب في هذه المقابلة، عبر خلق فرص حقيقية تمت بلورتها الى أهداف.



وأشار إلى أن المباريات الودية تساهم في تشكيل فريق أفضل لمواجهة وتجاوز منتخب الكوت ديفوار في الدور التأهيلي لكأس العالم 2018.



من جهته، هنأ مدرب منتخب كندا، ميشيل فيندلاي، أسود الأطلس لمستوى اللعب الذي أبانوا عنه، مؤكدا أن هذه المباراة الودية، وبالرغم من الهزيمة ، تشكل تجربة إيجابية لفريقه.



وأوضح أن المنتخب الوطني المغربي يتوفر على حظوظ كبيرة لتحقيق نتائج مهمة في كأس إفريقيا للأمم 2017، مشددا على أن على الفريق المغربي الحذر في المباريات المقبلة بالنظر الى المستوى العالي للفرق الافريقية.



وفي تصريح لوسائل الإعلام، هنأ لاعب المنتخب الوطني خالد بوطيب كافة اللاعبين المغاربة على الفوز المستحق أمام منتخب كندا، مؤكدا أن العناصر الوطنية ستعمل على المحافظة على ديناميتها والروح الجماعية لتجاوز منتخب الكوت ديفوار في المباراة المقبلة للدور التأهيلي لكأس العالم 2018.



أما اللاعب امبارك بوصوفة، فأكد، من جانبه، أن المنتخب الوطني لن يدخر أي جهد لتشريف المغرب خلال المباريات المقبلة والظفر ببطاقة كأس العالم التي ستقام بروسيا، مبرزا أن الفوز على منتخب كندا من شأنه تعزيز الثقة لدى العناصر الوطنية للقيام بمباراة جيدة أمام منتخب الفيلة.



وجاء أول هدف ل"أسود الأطلس" من توقيع المهدي كارسيلا في الدقيقة 12، ليضيف حكيم زياش هدفين من ضربتي جزاء في الدقيقتين 65 و 81 قبل أن يختم رشيد العليوي مهرجان الأهداف بهدف رابع في الدقيقة 86 .



وكان المنتخب المغربي تعادل السبت الماضي مع نظيره الغابوني بدون أهداف في مدينة فرانس فيل بالغابون، برسم الجولة الأولى من تصفيات المجموعة الإفريقية الثالثة المؤهلة لنهائيات كأس العالم روسيا 2018 .



ويحتل المنتخب المغربي المركز الثاني بمجموع نقطة واحدة إلى جانب نظيره الغابوني، فيما يتصدر منتخب كوت ديفوار المجموعة برصيد ثلاث نقاط إثر فوزه (3-1) على ضيفه المالي، الذي يقبع في المركز الأخير بدون رصيد .