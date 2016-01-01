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الجزائر و الصين تريدان خطف رونار من المغرب و هذا موقف الجامعة

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
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الجزائر و الصين تريدان خطف رونار من المغرب و هذا موقف الجامعة الجزائر و الصين تريدان خطف رونار من المغرب و هذا موقف الجامعة

أخبارنا المغربية : 

كشفت مجلة "فرانس فوتبول" أن الناخب الوطني هيرفي رونار من المرشحين لتدريب منتخبي الجزائر أو الصين خلال الفترة المقبلة.

وأشار ذات المصدر، أن أسهم رونار ارتفعت بشكل كبير لتولي هذه المهمة على الرغم من كونه مرتبط بعقد لفترة طويلة مع الجامعة الملكية لكرة القدم.

و من المرجح، أن تطلب الجامعة من رونار نفي هذه الأخبار التي من شأنها زعزعة استقرار "الأسود" قبل أسابيع قليلة من مباراة كوت ديفوار الهامة ضمن تصفيات مونديال روسيا 2018 .

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