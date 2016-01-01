الجزائر توضح موقفها من خبر مفاوضتها للناخب الوطني رونار

أخبارنا المغربية : محمد الميموني

بعدما تداولت مجموعة من وسائل الإعلام المغربية والجزائرية خبرا مفاده رغبة الاتحاد الجزائري لكرة القدم في التعاقد مع الناخب الوطني هيرفي رونار، خرج مسؤول جزائري للتعليق بسرعة على الموضوع وذلك في تصريح خص به الزميلة 360.

المسؤول الجزائري نفى جملة وتفصيلا تلك الأخبار مؤكدا أن الاتحاد لا يمكنه أن يدرس الأمر مادام أن رونار مرتبط بعقد مع منتخب آخر.

وأضاف ذات المصدر أن الأمر لا يعدو أن يكون محاولة لتلميع صورة المدرب الفرنسي تقوم بها جهات لها مصلحة في ذلك مستقبلا.