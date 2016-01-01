بيان توضيحي للناخب الوطني هيرفي رونار

أخبارنا المغربية ـ الرباط

يوضح الناخب الوطني السيد هيرفي رونار أنه قد تلقى عرضا من الإتحاد الصيني لكرة القدم للإشراف على تدريب المنتخب الصيني لكرة القدم، إلى جانب محاولة الإتحاد الجزائري لكرة القدم فتح قنوات التفاوض معه من أجل تولي مهمة تدريب المنتخب الجزائري .

وفي هذا الصدد يؤكد السيد هيرفي رونار أنه يحترم العقد الذي يربطه بالجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، و أنه مازال و سيظل يباشر مهامه كناخب وطني للمنتخب الوطني الأول والمنتخب الوطني للاعبين المحليين إلى جانب الإشراف على المنتخب الوطني الأولمبي بالتنسيق الكامل مع الإدارة التقنية الوطنية.

و يشدد الناخب الوطني على أنه مرتاح بإقامته بالمغرب و متحمس لخوض التحديات المقبلة رفقة المنتخب المغربي، و أن تركيزه منصب حاليا على المباراة الهامة التي ستجمع الأسود و منتخب كوت ديفوار برسم الجولة الثانية عن المجموعة الثالثة من الإقصائيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم روسيا 2018.