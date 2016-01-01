اتحاد الكرة الجزائري يتهم هيرفي رونارد بالكذب
نورالدين ثلاج-أخبارناالمغربية
اتهم الاتحاد الجزائري لكرة القدم هيرفي رونارد، المدرب الفرنسي للمنتخب الوطني، بالكذب والعمل غير المسؤول، بعدما أعلن الأخير أنه تلقى عرضين من الاتحاد الصيني والجزائري.
ونفى الاتحاد الجزائري لكرة القدم ما تم ترويجه بخصوص اتصاله برونارد، معتبرا بيان المدرب الفرنسي افتراء عليه، مؤكدا في بيانه أن مسؤولي الكرة بالجزائر لم يتصلوا به إطلاقا.
وكان بيان رونارد الذي نشره الموقع الرسمي للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم قد صب الزيت على النار وشكل مفاجأة للمتتبعين الرياضيين، ووسائل الإعلام، خاصة أنه جاء في وقت يستعد فيه الجميع لمباراة الأسود أمام الكوت ديفوار، والتي تعتبر جد مهمة في مسار تصفيات المنتخب الوطني نحو التأهل لكأس العالم لروسيا 2018.
وكان رونارد قد أكد ما روجته مجلة “فرونس فوتبول” التي أوردت الخبر، وأكد أنه تلقى عرضين لكنه مرتاح للعمل بالمغرب، وهي المجلة نفسها التي كانت سباقة إلى نشر خبر تعاقد المدرب الفرنسي مع الجامعة المغربية لخلافة بادو الزاكي في منصبه.
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