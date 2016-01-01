كأس العالم دانون : للمنتخب المغربي حامل اللقب يحل بمرتبة متواضعة

أنهى المنتخب المغربي لكرة القدم فئة الصغار مشاركته في كأس العالم دانون، التي أقيمت بملعب فرنسا بباريس، ما بين 14 و16 أكتوبر الجاري، في المرتبة العاشرة من بين 32 منتخبا مثلت القارات الخمس .



وبهذه النتيجة يكون أبطال أطلس المغرب، حامل لقب نسخة 2015 ، التي أقيمت بمدينة مراكش، قد تقدموا على كافة البلدان العربية المشاركة في هذه التظاهرة الرياضية الأممية، التي عاد لقبها للمنتخب الألماني.



وقد تمكن المتنخب المغربي من احتلال المرتبة العاشرة عقب إجرائه سلسلة من المباريات، فاز فيها على كل من كندا (2-0) والأوروغواي (2-0) وتونس (3-1)، فيما انهزم أمام كل من سويسرا (1-0) وألمانيا (3-0) والمكسيك (3-0) وحقق تعادلا سلبيا أمام نظيره البلغاري (0-0).



وجاءت مشاركة النخبة المغربية في هذه الكأس الاممية، التي تابعت أطوارها جماهير غفيرة فاقت أعدادها 30 ألف متفرج، ثمرة شراكة بين مركز دانون ووزارة التربية الوطنية والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.



وتعد منافسات كأس العالم دانون، التي تستهدف بالأساس فئة الصغار المتراوحة أعمارهم ما بين 10و12 سنة، واحدة من التظاهرات المرجعية في عالم كرة القدم، من خلال أهدافها الرياضية وخاصيتها البيداغوجية.



وقد وقع الاختيار خلال هذه التظاهرة، في نسختها 17، على لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، بليز متيودي راعيا لها، رفقة الراعي التاريخي للمسابقة زين الدين زيدان.