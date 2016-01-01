ضربة قوية للمنتخب الايفواري قبل موقعة المغرب

أخبارنا المغربية ـ مروان بنصالح

سيفتقد منتخب كوت ديفوار لحارسه الاساسي سيلفان غبوهوو (مازميبي الكونغولي) ، خلال مباراة المغرب بمراكش شهر نوفمبر القادم في اطار تصفيات المونديال ، وذلك بعد تلقيه للبطاقة الصفراء في مباراة مالي ، لتكون بذلك الورقة الصفراء الثانية له بعد الاولى أمام ليبيريا في الدور التمهيدي من ذات التصفيات .

و أمام المدرب الفرنسي ميشيل دوسايي مجموعة من الخيارات لتعويض غياب غبوهوو ، حيث من المرتقب أن يعتمد على واحد من بين هؤلاء الحراس ، و يتعلق الامر بسانغاري بدرا علي الذي يعد أحسن حارس في الدوري الإيفواري رفقة فريق تاندا ، سايوبا ماندي من ستاباييك النرويجي ، سيسي عبدول كريم حارس غانغوا الإيفواري أو أكسيل كاكو حارس مرمى تور الفرنسي.