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طاقم تحكيم مباراة المنتخب المغربي و نظيره الايفواري

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
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طاقم تحكيم مباراة المنتخب المغربي و نظيره الايفواري طاقم تحكيم مباراة المنتخب المغربي و نظيره الايفواري

أخبارنا المغربية - الرباط

عين الاتحاد الدولي لكرة القدم – فيفا – رباعي تحكيم من "السيشل" لقيادة المباراة التي ستجمع المنتخب الوطني الأول ونظيره منتخب كوت ديفوار؛ برسم الجولة الثانية عن المجموعة الثالثة من الإقصائيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم روسيا 2018؛ والتي سيحتضنها الملعب الكبير لمراكشيوم السبت 12 نونبر 2016 على الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المغربي.

وسيتولى إدارة هذا اللقاء حكم الوسط "برنار كميل" بمساعدة مواطنيه " أديلاييد إلدريك" كمساعد أول، و "ليستا جيلبير جوزي" كمساعد ثان، و "فريد نلسون إميل" حكما رابعا.

هذا وأسندت مهمة مراقب الحكام لـ “عبد الكريم عبد الحميد رضوان " من مصر، ومندوب المباراة لـ "سواري مامادو أنطونيو" من غينيا.

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