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لأول مرة منذ 17 سنة المغرب يتجنب البلد المنظم

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
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لأول مرة منذ 17 سنة المغرب يتجنب البلد المنظم لأول مرة منذ 17 سنة المغرب يتجنب البلد المنظم

أخبارنا المغربية ـ مروان بنصالح

لأول مرة منذ 17 سنة ، يتجنب  منتخب أسود الاطلس ملاقاة البلد المضيف لنهائيات الكان بعد أن اصطدم طوال هذه السنوات بداية بمنتخب  نيجيريا منظم دورة 2000 و التقى في آخر دورة مع جنوب أفريقيا صاحب الضيافة في بطولة 2013 .

و أوقعت قرعة أمم أفريقيا 2017 ، المغرب مع كوت ديفوار الذي يتنافس معه في تصفيات المونديال، و سبق لمنتخبنا أن نازل منتخب الفيلة في نهائيات الكان سنة 1988 على أرض المغرب في مباراة الدور الأول للمجموعة الأولى وانتهت المباراة بالتعادل السلبي ، كما واجهه في كأس أفريقيا 2006 بمصر عن نفس الدور و انتهت المباراة بفوز الايفواريين بهدف سجله دروغبا من ضربة جزاء.


 

 

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