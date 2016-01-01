لأول مرة منذ 17 سنة المغرب يتجنب البلد المنظم

أخبارنا المغربية ـ مروان بنصالح

لأول مرة منذ 17 سنة ، يتجنب منتخب أسود الاطلس ملاقاة البلد المضيف لنهائيات الكان بعد أن اصطدم طوال هذه السنوات بداية بمنتخب نيجيريا منظم دورة 2000 و التقى في آخر دورة مع جنوب أفريقيا صاحب الضيافة في بطولة 2013 .

و أوقعت قرعة أمم أفريقيا 2017 ، المغرب مع كوت ديفوار الذي يتنافس معه في تصفيات المونديال، و سبق لمنتخبنا أن نازل منتخب الفيلة في نهائيات الكان سنة 1988 على أرض المغرب في مباراة الدور الأول للمجموعة الأولى وانتهت المباراة بالتعادل السلبي ، كما واجهه في كأس أفريقيا 2006 بمصر عن نفس الدور و انتهت المباراة بفوز الايفواريين بهدف سجله دروغبا من ضربة جزاء.



