هيرفي رونار متخوف بعد قرعة الكان : وقعنا في مجموعة صعبة جدًا

قال الفرنسي هيرفي رونار المدير الفني للمنتخب المغربي، مساء الأربعاء، إن فريقه وقع في مجموعة صعبة، في بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم التي ستقام بالغابون مطلع العام المقبل.

وفي تصريح تليفزيوني، قال رونار "لقد وقعنا في مجموعة صعبة جدًا، فهي منتخبات لها اسمها في كرة القدم الإفريقية".

وأضاف "كوت ديفوار نعرف قيمته ونجومه، كما أنه بطل النسخة الأخيرة، هذا إضافة إلى أنه يلعب معنا في مجموعة واحدة بالتصفيات الإفريقية المؤهلة لمونديال روسيا 2018".

وأوضح المدرب الفرنسي "توغو يدربه كلود لوروا أفضل مدرب وأكثر من درّب في القارة السمراء، ويعرف جيدًا خبايا كرة القدم الإفريقية".

وتابع رونارتصريحاته بالقول "منتخب الكونغو الديمقراطية بلا شك هو منتخب صعب وتطور مستواه بشكل ملحوظ مؤخرًا".

وأوقعت القرعة التي جرت مساء الأربعاء في الغابون، المنتخب المغربي بالمجموعة الثالثة بجانب منتخبات كوت ديفوار، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وتوغو.

وسبق لمنتخب المغرب أن فاز باللقب الإفريقي عام 1976، ومن قبلها جمهورية الكونغو الديمقراطية عام 1974، بينما فازت كوت ديفوار باللقب مرتين عامي 1992 و2015.