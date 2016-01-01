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المنتخب المغربي يتراجع في التصنيف الجديد للفيفا

بواسطة أخبارنا المغربية دقيقة واحدة مضت
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المنتخب المغربي يتراجع في التصنيف الجديد للفيفا

اخبارنا المغربية - ع . الوزاني

رغم تحقيقه لنتيجة التعادل خارج الميدان امام الغابون في تصفيات المونديال وفوزه على منتخب كندا وديا برباعية، تراجع المنتخب المغربي لكرة القدم بمركزين في التصنيف الشهري الجديد للمنتخبات الصادر صباح اليوم الخميس عن الاتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا " .

و بات المنتخب المغربي يحتل المركز 60 عالميا و الحادي عشر إفريقيا برصيد 562 نقطة.

و على مستوى صدارة التصنيف، حافظ المنتخب الأرجنتني على المركز الاول، متبوعا بالمنتخب الألماني ثم المنتخب البرازيلي.

 

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