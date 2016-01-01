بعد مدافع مانشستر يونايتد .. نجم ايفواري جديد يغيب عن مواجهة المغرب بسبب الاصابة
أخبارنا المغربية ـ مروان بنصالح
تلقى منتخب كوت ديفوار ضربة موجعة أخرى ، بعد الاصابة التي تعرض لها مهاجمه جيرفينيو هداف فريق وهيبي فورتشون الصيني ، خلال مشاركته فى تدريبات ناديه.
و كشف تقارير أوروبية، أن التشخيص المبدئي للإصابة التى تعرض لها مهاجم روما السابق، أظهرت تعرضه لتمزق فى الرباط الصليبي للركبة.
و أبرزت ذات المصادر، أن جيرفينيو سيبتعد لمدة تقارب 6 أشهر عن الملاعب ، و بالتالي لن يكون حاضرا في مواجهة المغرب الشهر المقبل، فى التصفيات الأفريقية المؤهلة لمونديال 2018 فى روسيا ، و كذلك عن كأس الأمم الأفريقية التى ستقام فى الغابون خلال الفترة من 14 يناير وحتى الخامس من فبراير المقبلين.
و كان منتخب الفيلة قد تلقى ضربة قوية يون أمس بتأكد غيابه مدافع مانشستر يونايتد الإنجليزي، ايريك بيلي ، عن الملاعب لمدة شهرين بسبب الاصابة.
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