بعد مدافع مانشستر يونايتد .. نجم ايفواري جديد يغيب عن مواجهة المغرب بسبب الاصابة

أخبارنا المغربية ـ مروان بنصالح

تلقى منتخب كوت ديفوار ضربة موجعة أخرى ، بعد الاصابة التي تعرض لها مهاجمه جيرفينيو هداف فريق وهيبي فورتشون الصيني ، خلال مشاركته فى تدريبات ناديه.

و كشف تقارير أوروبية، أن التشخيص المبدئي للإصابة التى تعرض لها مهاجم روما السابق، أظهرت تعرضه لتمزق فى الرباط الصليبي للركبة.

و أبرزت ذات المصادر، أن جيرفينيو سيبتعد لمدة تقارب 6 أشهر عن الملاعب ، و بالتالي لن يكون حاضرا في مواجهة المغرب الشهر المقبل، فى التصفيات الأفريقية المؤهلة لمونديال 2018 فى روسيا ، و كذلك عن كأس الأمم الأفريقية التى ستقام فى الغابون خلال الفترة من 14 يناير وحتى الخامس من فبراير المقبلين.

و كان منتخب الفيلة قد تلقى ضربة قوية يون أمس بتأكد غيابه مدافع مانشستر يونايتد الإنجليزي، ايريك بيلي ، عن الملاعب لمدة شهرين بسبب الاصابة.