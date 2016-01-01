كالعادة...مدرب المنتخب المغربي هو الأعلى أجرا في إفريقيا وهذا هو راتبه
أخبارنا المغربية : محمد الميموني
كشفت وسائل إعلام رياضية عن لائحة المدربين 3 الأعلى أجرا في إفريقيا في الوقت الراهن ، حيث تربع على رأس اللائحة كما جرت العادة مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم.
هيرفي رونار احتل الرتبة الأولى براتب شهري يصل إلى حوالي 60 مليون سنتيم ، متبوعا بمدرب الكوت ديفوار ميشيل دوسيي الذي يحصل على حوالي 57 مليون سنتيم شهريا ، وفي المرتبة الثالثة مجرب المنتخب الغاني أفرام غرانت براتب شهري يقارب 49 مليون سنتيم.
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