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خمس محترفين في قائمة المنتخب الوطني الرديف

بواسطة أخبارنا المغربية 54 دقيقة مضت
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خمس محترفين في قائمة المنتخب الوطني الرديف خمس محترفين في قائمة المنتخب الوطني الرديف

أخبارنا المغربية :

يدخل المنتخب الوطني الرديف في الفترة المتراوحة ما بين 6 و15 نونبر 2016 تجمعا إعداديا بمدينة الرباط. ولهذا الغرض تم توجيه الدعوة لـ 28 لاعبا ويتعلق الأمر بكل من : 

 

الفريق

الاسم واللقب

الرقم

 

نهضة بركان

احمد رضا التكناوتي

1

 

المغرب التطواني

عدنان العاصمي

2

 

الوداد الرياضي

بدر الدين بنعاشور

3

 

نهضة بركان

عبد العالي المحمدي

4

 

الفتح الرياضي

محمد الناهيري

5

 

الفتح الرياضي

نايف أكرد

6

 

الفتح الرياضي

محمد فوزير

7

 

الفتح الرياضي

بدر بولهرود

8

 

الرجاء الرياضي

بدر بانون

9

 

الرجاء الرياضي

زهير الواصيلي

10

 

الرجاء الرياضي

عبد الإله الحافيظي

11

 

الرجاء الرياضي

جواد ياميق

12

 

الوداد الرياضي

أمين عطوشي

13

 

الوداد الرياضي

أنس لمرابط

14

 

الوداد الرياضي

وليد الكارتي

15

 

الوداد الرياضي

رضا هجهوج

16

 

الوداد الرياضي

أشرف بنشرقي

17

 

المغرب الفاسي

حسام أمعنان

18

 

الجيش الملكي

مصطفى اليوسفي

19

 

الراسينغ البيضاوي

أيوب الكعبي

20

 

اتحاد طنجة

أحمد حمودان

21

 

الدفاع الحسني الجديدي

سعد لكرو

22

 

المغرب التطواني

زايد كروش

23

 

افسي اوتريخت الهولندي

سفيان أمرابط

24

 

ريال مدريد

أشرف حكيمي

25

 

فيتشينزا الايطالي

إسماعيل حميدات

26

 

زفوله الهولندي

هاشم مستور

27

 

             سبارتا روتردام الهولندي

 

زكارياء العزوزي

28
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