خمس محترفين في قائمة المنتخب الوطني الرديف
أخبارنا المغربية :
يدخل المنتخب الوطني الرديف في الفترة المتراوحة ما بين 6 و15 نونبر 2016 تجمعا إعداديا بمدينة الرباط. ولهذا الغرض تم توجيه الدعوة لـ 28 لاعبا ويتعلق الأمر بكل من :
|
|
الفريق
|
الاسم واللقب
|
الرقم
|
|
نهضة بركان
|
احمد رضا التكناوتي
|
1
|
|
المغرب التطواني
|
عدنان العاصمي
|
2
|
|
الوداد الرياضي
|
بدر الدين بنعاشور
|
3
|
|
نهضة بركان
|
عبد العالي المحمدي
|
4
|
|
الفتح الرياضي
|
محمد الناهيري
|
5
|
|
الفتح الرياضي
|
نايف أكرد
|
6
|
|
الفتح الرياضي
|
محمد فوزير
|
7
|
|
الفتح الرياضي
|
بدر بولهرود
|
8
|
|
الرجاء الرياضي
|
بدر بانون
|
9
|
|
الرجاء الرياضي
|
زهير الواصيلي
|
10
|
|
الرجاء الرياضي
|
عبد الإله الحافيظي
|
11
|
|
الرجاء الرياضي
|
جواد ياميق
|
12
|
|
الوداد الرياضي
|
أمين عطوشي
|
13
|
|
الوداد الرياضي
|
أنس لمرابط
|
14
|
|
الوداد الرياضي
|
وليد الكارتي
|
15
|
|
الوداد الرياضي
|
رضا هجهوج
|
16
|
|
الوداد الرياضي
|
أشرف بنشرقي
|
17
|
|
المغرب الفاسي
|
حسام أمعنان
|
18
|
|
الجيش الملكي
|
مصطفى اليوسفي
|
19
|
|
الراسينغ البيضاوي
|
أيوب الكعبي
|
20
|
|
اتحاد طنجة
|
أحمد حمودان
|
21
|
|
الدفاع الحسني الجديدي
|
سعد لكرو
|
22
|
|
المغرب التطواني
|
زايد كروش
|
23
|
|
افسي اوتريخت الهولندي
|
سفيان أمرابط
|
24
|
|
ريال مدريد
|
أشرف حكيمي
|
25
|
|
فيتشينزا الايطالي
|
إسماعيل حميدات
|
26
|
|
زفوله الهولندي
|
هاشم مستور
|
27
|
| سبارتا روتردام الهولندي
|
زكارياء العزوزي
|
28
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