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رونار يرفض مواجهة المنتخب المصري وديا لهذا السبب !

بواسطة أخبارنا المغربية 13 دقيقة مضت
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رونار يرفض مواجهة المنتخب المصري وديا لهذا السبب ! رونار يرفض مواجهة المنتخب المصري وديا لهذا السبب !

أخبارنا المغربية : مروان بنصالح 

كشفت صحيفة "المنتخب"، أن هيرفي رونار، رفض إقامة مباريات ودية مع منتخبات أفريقية، مخافة الكشف عن أوراقه لمنافسيه في بطولة الأمم الأفريقية.

و كان الارجنتيني هيكتور كوبر ، مدرب المنتخب المصري ، قد وافق على إجراء مباراة ودية أمام الأسود في 8 يناير المقبل ، وفق مصادر مصرية ، لكن رونار رفض الأمر .

و وضعت قرعة الكان التي ستقام في الغابون خلال الفترة ما بين 14 يناير و 5 فبراير المقبلين، المنتخب المغربي في مجموعة قوية ، رفقة منتخبات الكونغو الديمقراطية و طوغو و كوت ديفوار.

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