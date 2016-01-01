رونار يرفض مواجهة المنتخب المصري وديا لهذا السبب !
أخبارنا المغربية : مروان بنصالح
كشفت صحيفة "المنتخب"، أن هيرفي رونار، رفض إقامة مباريات ودية مع منتخبات أفريقية، مخافة الكشف عن أوراقه لمنافسيه في بطولة الأمم الأفريقية.
و كان الارجنتيني هيكتور كوبر ، مدرب المنتخب المصري ، قد وافق على إجراء مباراة ودية أمام الأسود في 8 يناير المقبل ، وفق مصادر مصرية ، لكن رونار رفض الأمر .
و وضعت قرعة الكان التي ستقام في الغابون خلال الفترة ما بين 14 يناير و 5 فبراير المقبلين، المنتخب المغربي في مجموعة قوية ، رفقة منتخبات الكونغو الديمقراطية و طوغو و كوت ديفوار.
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