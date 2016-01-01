سابقة .. لاعب يقدم "السيفي" من أجل اللعب مع المنتخب المغربي !
أخبارنا المغربية : مروان بنصالح
في سابقة لم يشهدها المنتخب الوطني لكرة القدم، عرض محترف مغربي عبر وكيل أعماله سيرته الذاتية" CV " على الناخب الوطني هيرفي رونار من أجل الانضمام للمنتخب المغربي في الاستحقاقات القادمة .
و قال موقع صحيفة المنتخب ، أن الأمر يتعلق باللاعب نبيل عكنور ، البالغ من العمر 23 سنة و الممارس حاليا بالبطولة البولونية ضمن فريق مغمور اسمه كورونا كايلسي .
عكنور سجل هذا الموسم 4 اهداف و 5 تمريرات حاسمة مع فريقه حيث سجل في الجولة الماضية ضد بوغون شيشتين هدفين رائعين ، وقاد فريقه للفوز وتحقيق الانتصار الثالث على التوالي .
ويحتل فريقه المركز الثامن ب 23 نقطة على بعد 13 نقطة من المتصدر ليجيا غدانسك.
اللاعب المذكور انتقل سنة 2014 الى كورونا قادما من الفريق الثاني لنادي باستيا الفرنسي ، و ظهر معه بشكل لافت هذا الموسم في الدوري البولندي ، حيث باتا مطلوبا بقوة من عدة اندية بولندية و أوروبية .
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