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سابقة .. لاعب يقدم "السيفي" من أجل اللعب مع المنتخب المغربي !

بواسطة أخبارنا المغربية 2 ساعات 4 دقيقة مضت
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سابقة .. لاعب يقدم "السيفي" من أجل اللعب مع المنتخب المغربي ! سابقة .. لاعب يقدم "السيفي" من أجل اللعب مع المنتخب المغربي !

أخبارنا المغربية  : مروان بنصالح 

في سابقة لم يشهدها المنتخب الوطني لكرة القدم، عرض محترف مغربي عبر وكيل أعماله سيرته الذاتية" CV " على الناخب الوطني هيرفي رونار من أجل الانضمام للمنتخب المغربي في الاستحقاقات القادمة .

و قال موقع صحيفة المنتخب ، أن الأمر يتعلق باللاعب نبيل عكنور ،  البالغ من العمر 23 سنة و الممارس حاليا بالبطولة البولونية ضمن فريق مغمور اسمه كورونا كايلسي .

عكنور سجل هذا الموسم 4 اهداف و 5 تمريرات حاسمة مع فريقه حيث سجل في الجولة الماضية ضد بوغون شيشتين هدفين رائعين ، وقاد فريقه للفوز وتحقيق الانتصار الثالث على التوالي .

ويحتل فريقه المركز الثامن ب 23 نقطة على بعد 13 نقطة من المتصدر ليجيا غدانسك.

اللاعب المذكور انتقل سنة 2014 الى كورونا قادما من الفريق الثاني لنادي باستيا الفرنسي ، و ظهر معه بشكل لافت هذا الموسم في الدوري البولندي ، حيث باتا مطلوبا بقوة من عدة اندية بولندية و أوروبية .

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