هذه هي المنتخبات التي سيواجها أسود رونار استعدادا للكان

أخبارنا المغربية : محمد الميموني

أفادت مصادر من داخل الجامعة الملكية لكرة القدم أنه قد تم الحسم في هوية المتخب الأول الذي سيواجهه أسود الأطلس خلال معسكرهم الإعدادي الذي سيسبق نهائيات كأس إفريقيا المقررة في الغابون.

وأضاف المصدر أن المنتخب الوطني سيلعب ضد منتخب فنلندا بالإمارات حيث اختار أن يتربص، كما سيواجه بعدها إما منتخب تونس أو إيران في الغالب ، حيث من المنتظر أن يحسم رونار في الأمر خلال هذا الأسبوع.

للإشارة فإن أسود الأطلس سيدخلون في معسكر إعدادي مغلق بمدينة العين الإمارتية ابتداء من 28 من دجنبر الجاري.