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منير الحدادي يوافق على حمل قميص الأسود و التخلي عن إسبانيا

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
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منير الحدادي يوافق على حمل قميص الأسود و التخلي عن إسبانيا منير الحدادي يوافق على حمل قميص الأسود و التخلي عن إسبانيا

أخبارنا المغربية :

تسارع الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم للزمن من أجل تأهيل منير الحدادي، مهاجم فلنسية الاسباني، حتى يتسنى له حمل قميص "الأسود".

و كشفت يومية "المساء" أن اللاعب منح موافقته المبدئية مفادها تغيير موقفه السابق المتمثل في تمثيل إسبانيا عوض المغرب.

و التحق الحدادي بداية الموسم بفريق فلنسية على سبيل الاعارة من برشلونة حيث سجل رفقته هدفين في الليغا أمام برشلونة و اشبيلية و هدف في كأس الملك أمام ليغانيس .

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