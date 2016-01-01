منير الحدادي يوافق على حمل قميص الأسود و التخلي عن إسبانيا

أخبارنا المغربية :

تسارع الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم للزمن من أجل تأهيل منير الحدادي، مهاجم فلنسية الاسباني، حتى يتسنى له حمل قميص "الأسود".

و كشفت يومية "المساء" أن اللاعب منح موافقته المبدئية مفادها تغيير موقفه السابق المتمثل في تمثيل إسبانيا عوض المغرب.

و التحق الحدادي بداية الموسم بفريق فلنسية على سبيل الاعارة من برشلونة حيث سجل رفقته هدفين في الليغا أمام برشلونة و اشبيلية و هدف في كأس الملك أمام ليغانيس .