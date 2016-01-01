رونار يستعد لاستبعاد 12 لاعبا من "الكـان"

أخبارنا المغربية :

أوردت يومية "آخر ساعة"، أن الجامعة الملكية لكرة القدم ستكلف عشرة أطر وطنية بالسفر إلى الغابون، لمتبعة نهائية كأس افريقية للأمم 2017، المقررة في الفترة المتراوحة بين 14 يناير و 5 فبراير المقبلين، من أجل إعداد تقارير عن المسابقة وعن التطور الذي تعلارفه كرة القدم الإفريقية، حيث ستتكلف الجامعة بمصاريفهم.

وقال مصدر مسؤول، حسب ذات اليومية، إن هيرفي رونار سيستعبد 12 لاعبا من اللائحة الأولية، التي تضم 34 لاعبا ليجري تقليصها إلى 23 لاعبا، حيث سيخصص الاجتماع المقبل لدراسة وضعية مختلف اللاعبين.