رونار يُرشح أحد هذه المنتخبات للفوز بكأس إفريقيا 2017

أخبارنا المغربية : مروان بنصالح

خلال إستضافته اليوم ، في قناة "بين سبورتس" الفرنسية ، كشف الناخب الوطني هيرفي رونار ، عن المنتخبات التي يرشحها للظفر بكأس أمم إفريقيا التي تحتضنها الغابون مطلع السنة المقبلة .

و قال رونار : " أرشح ثلاثة منتخبات للفوز باللقب وهي كوت ديفوار، والجزائر و كذلك السنغال التي تتوفر على منتخب قوي ومتماسك".

و أوضح المتحدث نفسه أن "سر تتويج باللقب الإفريقي، يعتمد على التركيز والجدية والقوة الذهنية".