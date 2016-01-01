رونار يُرشح أحد هذه المنتخبات للفوز بكأس إفريقيا 2017
أخبارنا المغربية : مروان بنصالح
خلال إستضافته اليوم ، في قناة "بين سبورتس" الفرنسية ، كشف الناخب الوطني هيرفي رونار ، عن المنتخبات التي يرشحها للظفر بكأس أمم إفريقيا التي تحتضنها الغابون مطلع السنة المقبلة .
و قال رونار : " أرشح ثلاثة منتخبات للفوز باللقب وهي كوت ديفوار، والجزائر و كذلك السنغال التي تتوفر على منتخب قوي ومتماسك".
و أوضح المتحدث نفسه أن "سر تتويج باللقب الإفريقي، يعتمد على التركيز والجدية والقوة الذهنية".
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