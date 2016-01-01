كـان 2016 : المنتخب المغربي للكرة الشاطئية ينهزم أمام السينغال

انهزم المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم الشاطئية أمام نظيره السينغالي بنتيجة هدفين لهدف واحد، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الثلاثاء، بشاطئ ايكو اطلانتيك فيكتوريا ايسلاند بالعاصمة النيجيرية لاغوس، لحساب الجولة الأولى (مجموعة -ب-) من دور المجموعات لكأس إفريقيا لكرة القدم الشاطئية، التي تحتضنها نيجريا (كان 2016).



وافتتح المنتخب السينغالي ، وصيف بطل الدورة السابقة، التسجيل عن طريق لاعبه بوباكار فال في الدقيقة الخامسة، قبل أن يعود نفس اللاعب لتوقيع الهدف الثاني ست دقائق فيما بعد، فيما سجل نسيم الحداوي الهدف الوحيد للمنتخب المغربي.



ولحساب نفس المجموعة فاز منتخب مدغشقر -بطل افريقيا- على المنتخب الليبي بواقع 9 أهداف مقابل 5.



وفي المجموعة (أ) هزم المنتخب الايفواري نظيره الغاني بنتيجة 5 أهداف نظيفة، كما حقق المنتخب النيجيري -مستضيف هذه الدورة- نتيجة الفوز في مباراته ضد المنتخب المصري بواقع 3-2.



وتمنح منافسات كاس إفريقيا لكرة القدم الشاطئية (كان 2016)، المنطمة الى غاية 18 من شهر دجنبر الجاري، مقعدين لمنتخبين افريقيين لخوض نهائيات كأس العالم في هذه الرياضة.